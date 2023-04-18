В Новокузнецке пройдут соревнования по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов»

21 апреля 2023 года в Новокузнецке впервые пройдут областные соревнования по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов». Пожарные и спасатели со всего Кузбасса в полной боевой экипировке поднимутся на 25 этаж, преодолев 550 ступеней и 80 метров вертикального подъема.

Открытие соревнований в 10:00.

Место проведения мероприятия: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Павловского, 13б

Для справки: Первые Всероссийские соревнования «Вертикальный вызов» прошли в 2016 года, когда 5 ноября пожарные со всей страны собрались в Санкт-Петербурге, чтобы преодолеть 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема. После этого эстафету соревнований приняли регионы России.

В Кузбассе соревнования «Вертикальный вызов» проходят в третий раз. Первые два старта прошли в Кемерово. В этом году честь бросить вызов самым быстрым и выносливым пожарным и спасателям области выпала Новокузнецку. Ведь именно пожарные нашего города составляют костяк сборной региона, которая в прошлом году заняла на соревнованиях в Санкт-Петербурге третье место среди более чем 500 участников из 90 пожарных и спасательных подразделений страны.

Фото: Пресс- служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области -Кузбассу