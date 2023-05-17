23 мая 2023 года в 10:00 часов на центральной спортивной арене г. Новокузнецка - стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28) стартуют Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные памяти мастера спорта СССР Сергея Бушуева с участием сильнейших спортсменов Сибири и других регионов России.

Открытие соревнований в 10:00.

Место проведения мероприятия: г. Новокузнецк, Центральный район, пр. Строителей, 28. Стадион «Металлург».

Сергей Геннадьевич Бушуев родился 26 августа 1954 года (погиб в возрасте 46 лет). В пожарную охрану Кемеровской области пришел в 1974 году, тогда же начал заниматься пожарно-спасательным спортом. В прошлом спортсмен – легкоатлет, он прочно утвердился в команде. С 1980 года член сборной команды Кузбасса. Неоднократный победитель зональных соревнований, 2-х кратный чемпион России в пожарной эстафете.

Соревнования памяти выдающегося спортсмена проводятся с целью демонстрации профессиональных приемов и навыков борьбы с огнем, спасения людей на пожарах и других ЧС, а также популяризации профессии пожарного.

Соревнования пройдут в три дня. 23 мая в программе соревнований – открытие, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни (мужчины и женщины) и пожарная эстафета (мужчины). 24 мая – двоеборье (мужчины и женщины). 25 мая – преодоление стометровой полосы с препятствиями (мужчины и женщины), награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

Фото: Пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области