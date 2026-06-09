В Новокузнецке сотрудник ГАИ напомнили детям о правилах безопасной езды на велосипеде

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили общеобразовательное учреждение, в котором обучаются дети из школ № 61 и № 83 Орджоникидзевского района. Поводом для визита послужили ДТП с участием велосипедистов из числа учащихся данных школ.

В ходе мероприятия отряд юных инспекторов движения напомнил сверстникам основные правила безопасной езды на велосипедах. Для закрепления материала для школьников была организована квест-игра: дети собирали дорожные знаки и разгадывали загадки по правилам дорожного движения.

В финальной части встречи инспекторы еще раз разъяснили юным велосипедистам требования ПДД — о защитной экипировке, необходимости спешиваться на пешеходных переходах и возрастных ограничениях для выезда на проезжую часть. По итогам мероприятия самым активным участникам вручили грамоты.

Госавтоинспекция Новокузнецка обращается к родителям и детям: до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть. Перед каждой поездкой проверяйте тормоза и руль. В темное время суток используйте световозвращатели. Строгое соблюдение правил поможет избежать травм и сохранить жизнь.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области.