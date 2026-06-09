Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Новокузнецке сотрудник ГАИ напомнили детям о правилах безопасной езды на велосипеде

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили общеобразовательное учреждение, в котором обучаются дети из школ № 61 и № 83 Орджоникидзевского района. Поводом для визита послужили ДТП с участием велосипедистов из числа учащихся данных школ.

В ходе мероприятия отряд юных инспекторов движения напомнил сверстникам основные правила безопасной езды на велосипедах. Для закрепления материала для школьников была организована квест-игра: дети собирали дорожные знаки и разгадывали загадки по правилам дорожного движения.

В финальной части встречи инспекторы еще раз разъяснили юным велосипедистам требования ПДД — о защитной экипировке, необходимости спешиваться на пешеходных переходах и возрастных ограничениях для выезда на проезжую часть. По итогам мероприятия самым активным участникам вручили грамоты.

Госавтоинспекция Новокузнецка обращается к родителям и детям: до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть. Перед каждой поездкой проверяйте тормоза и руль. В темное время суток используйте световозвращатели. Строгое соблюдение правил поможет избежать травм и сохранить жизнь.

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области.

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/06/2026
Образование
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus