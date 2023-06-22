Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор мужчине, стрелявшему из пневматической винтовки по детям

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

В суде установлено, что в августе 2022 года подсудимый из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома в г. Новокузнецке, произвел выстрелы из пневматической винтовки в группу детей, находящихся в это время во дворе дома. По версии мужчины, дети шумели и нарушали покой жителей.

В результате преступных действий подсудимого одному из несовершеннолетних был причинен вред здоровью.

Мужчина вину в совершенном преступлении в суде не признал, однако прокурором, участвующим в судебном заседании, представлены доказательства, свидетельствующие о его виновности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, предъявленный в защиту прав пострадавшего несовершеннолетнего, и обязал осужденного выплатить 50 тыс. рублей потерпевшему в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

Фото из открытых источников

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/06/2023
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus