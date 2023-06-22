В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор мужчине, стрелявшему из пневматической винтовки по детям
Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
В суде установлено, что в августе 2022 года подсудимый из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома в г. Новокузнецке, произвел выстрелы из пневматической винтовки в группу детей, находящихся в это время во дворе дома. По версии мужчины, дети шумели и нарушали покой жителей.
В результате преступных действий подсудимого одному из несовершеннолетних был причинен вред здоровью.
Мужчина вину в совершенном преступлении в суде не признал, однако прокурором, участвующим в судебном заседании, представлены доказательства, свидетельствующие о его виновности.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, предъявленный в защиту прав пострадавшего несовершеннолетнего, и обязал осужденного выплатить 50 тыс. рублей потерпевшему в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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