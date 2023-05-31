В Новокузнецке транспортные полицейские устанавливают личность пострадавшего на железной дороге

Утром 30 мая в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новокузнецк поступило сообщение о том, что на станции Новокузнецк – Пассажирский грузовым поездом травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавший перебегал железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. В результате гражданин, получил травмы – ампутацию правой голени и левой стопы, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в одно из районных медицинских учреждений. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Транспортные полицейские напоминают, что запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, стоять в междупутье, а также переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления. Недопустимо появление на объектах транспортной инфраструктуры в состоянии опьянения, а также прослушивание музыки через наушники при переходе железнодорожных путей.

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