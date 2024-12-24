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В Новокузнецке в Саду Алюминщиков появились ледовые скульптуры

В канун Нового года РУСАЛ сделал очередной подарок горожанам – в Саду Алюминщиков появились ледовые скульптуры персонажей русских народных сказок: герои «Репки», былинные «Три богатыря» и руки, бережно поддерживающие Земной шар.

Над созданием фигур трудились приглашенные РУСАЛом опытные скульпторы-ледорезчики из Барнаула и Бийска. В лучах сибирского солнца речной лед без примесей дает особый эффект, схожий с сиянием драгоценных камней. В ночное время искусную резьбу подчеркивает специальная подсветка.

Центральной фигурой Сада алюминщиков стала 4-метровая светодиодная фигура Деда Мороза в расшитом «серебром» тулупе, изготовленная по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге. И ледовые, и световые фигуры объединяет концепция новогодних мероприятий от компании «РУСАЛ. Вместе легко». Само слово «легкость» одновременно и отражает ключевое свойство алюминия, и передает тезис, что РУСАЛ активно участвует в развитии городов и помогает горожанам сделать жизнь легче и ярче.

Новые фигуры отлично дополнили уже существующий декор на площади. В 2020 году компания установила в Саду алюминщиков фотозону и сани Деда Мороза с оленями, а на Площади Торжеств - фотозону и карету с лошадьми. Они сразу стали любимым местом для праздничных фотосессий новокузнечан и гостей города.

Современная новогодняя иллюминация появится и в других городах, где работают предприятия РУСАЛа. Для каждого – своя «изюминка». Комплексный подход к их благоустройству и оформлению общественных пространств еще в начале 2000-х ввел основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. А чутко реагировать на запросы живущих там заводчан помогают социальные опросы, который РУСАЛ проводит каждые три года.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/12/2024
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Новокузнецк
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