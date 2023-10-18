В Новокузнецке железнодорожным составом травмирован пешеход

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что в районе остановки Климасенко Заводского района Новокузнецка травмирован человек.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа транспортной полиции установила, что 17-летний местный житель, проходя через оборудованный железнодорожный настил, не смог своевременно среагировать на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Юноша доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Предварительно установлено, что подросток находился в наушниках, из-за чего не отреагировал на приближающийся железнодорожный состав.

Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Фото: Новокузнецкий ЛО МВД России