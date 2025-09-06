Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Новокузнецком округе открылся агротехнологический класс

В школе поселка Металлургов открыли агротехнологический класс, где ученики 7–10 классов будут изучать основы птицеводства и смежные аграрные дисциплины. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Создание агротехнологического класса стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между администрацией Новокузнецкого округа, Кузбасским государственным аграрным университетом имени В.Н. Полецкова и предприятием «Кузбасский бройлер». Для профильного обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление». В рамках нацпроекта предприятие сможет возместить до 90% затрат на учебное оборудование.

Класс оснащен инкубаторами, овоскопами, тринокулярными микроскопами, лабораторным стендом «Система управления птицефермой». Новые технологии помогут школьникам глубже понять биологические процессы, освоить методы управления птицеводческими хозяйствами и смоделировать различные производственные сценарии.

В рамках программы ученики будут изучать предметы по направлениям сельского хозяйства и агропрома, посещать производства и фермерские хозяйства, и еще в школе смогут определиться с будущей специальностью. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

06/09/2025
