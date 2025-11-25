В Новокузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор обязал гражданина устранить зарастание более 4 га сельхозугодий

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в октябре 2024 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 4,3 га до 1 сентября 2025 года .

9 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др) и древесно-кустарниковой (береза, черемуха высотой не менее 1,5 м) растительностью, а также присутствие признаков деградации (закочкаривание).

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи 13 ноября 2025 года на собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 августа 2026 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).