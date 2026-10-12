В Новокузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор привлек семь собственников к ответственности за неиспользование земель сельхозназначения

Проверка использования семи земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса и находящихся в собственности у физических лиц, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в октябре 2025 года.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 39,3 га до 1 августа 2026 года.

С 11 по 21 августа 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел выездные обследования на данных участках с целью оценки исполнения предписаний.

По результатам мероприятий зафиксировано зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др.) и древесно-кустарниковой растительностью (береза, черемуха высотой не менее 1,5 м), а также присутствие признаков деградации (закочкаривание).

Таким образом, какая-либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи 1 октября 2026 года на собственников земельных участков составлено семь протоколов об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителям выданы новые предписания со сроком исполнения до 20 июля и 10 августа 2027 года. Для этого гражданам необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).