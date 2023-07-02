В Новоподзорново прошел детский «Сабантуй – 2023»

Праздник состоялся на уличной площадке Новоподзорновского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Дети с удовольствием участвовали в традиционных народных играх – «Куреш», «Золотое яйцо», «Игра с тюбетейкой», «Бой подушками». Затем ребятишки состязались в импровизированных конных скачках.

Участницы художественной самодеятельности из танцевального коллектива «Волна позитива» подарили присутствующим татарский национальный танец «Мартулар».