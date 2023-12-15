В ноябре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 4737 м3, 52 тонн и 960 шт. лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше на 18%, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику — 3557,7 м3 и 52 т. Также пиломатериал вывозился в Республику Узбекистан — 216 м3, в Киргизию — 66,3 м3, в Республику Таджикистан — 882 м3. Лесопродукция в качестве крепежного материала экспортировалась в Республику Казахстан — 12,5 м3, в Литву — 0,4 м3, Монголию — 2,4 м3. Также в Республику Казахстан экспортировано 60 шт. рождественских деревьев и 900 шт. веток хвойных деревьев.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ») для установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 635 фитосанитарных сертификатов.