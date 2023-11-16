В октябре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 6693,591 м3, 129 т. и 23 шт. лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше в 1,5 раза, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 5549,48 м3 и 129 т. Также пиломатериал вывозился в Республику Узбекистан – 430,626 м3, в Киргизию – 300,949 м3, в Республику Таджикистан – 254 м3, и в Республику Казахстан – 151,336 м3 и 23 штуки. Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортировалась в Литву – 2,4 м3, Монголию – 2,4 м3 и Азербайджан – 2,4 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ») для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 211 фитосанитарных сертификата.