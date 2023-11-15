В октябре при мониторинге информационной системы «Аргус-Фито» выявлено 60 нарушений законодательства при ввозе плодоовощной продукции

При проведении мониторинга информационной системы «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено, что хозяйствующие субъектов при поступлении подкарантинной продукции на территорию Кузбасса в сопровождении фитосанитарных сертификатов не уведомляют территориальное Управление Россельхознадзора.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами установлены нарушения п. 1,2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований должностными лицами Управления в октябре 2023 года объявлено 60 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

По данным ИС «Аргус-Фито» в октябре ввезли плодоовощную продукцию на территорию Кузбасса и не уведомили о ввозе:

- ООО «Эко –Стандарт» (г. Санкт-Петербург) -14 партий;

- ООО «Торгово-производственная компания «Атлант» (г.Тверь) -10 партий;

- ООО «МПК Фрукты-овощи» (г. Москва)- 12 партий;

- ООО «Грин Паркс» (г. Санкт-Петербург) -9 партий;

- ООО «Альянс Премиум» (г. Москва)- 12 партий;

- ООО «Агрополе» (г. Санкт-Петербург) -12 партий и др, всего 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предостережение объявляется контрольным органом в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения регламентируется статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Специалисты Управления информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарного сертификата необходимо уведомить территориальное Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово (3842)36-15-80, E-mail: [email protected].