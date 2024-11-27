В отношении девяти сельхозтоваропроизводителей из Кузбасса состоялись обязательные профилактические визиты в области семеноводства

В Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели обязательные профилактические визиты для девяти сельхозтоваропроизводителей, ведущих деятельность в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. Такая работа направлена на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований и повышения информированности контролируемых лиц.

Мероприятия состоялись в период с 1 сентября по 26 ноября 2024 года с участием представителей АО «Ваганово», ИП Глава К(Ф)Х Башмаков С.А., ИП Мовсесян А.А., КХ «Бекон», ООО «Азот-Агро», ООО «Весна», ООО «Златозара», ООО «Усть-Сертинское», СПК «Береговой», отнесенных к категории значительного риска в связи с производством семенного материала сельскохозяйственных культур, которые могут содержать генно-инженерно-модифицированные организмы. Данные хозяйствующие субъекты внесены в реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» по зерновым, зернобобовым, масличным культурам и картофелю.

В ходе профилактических бесед по месту осуществления деятельности контролируемых лиц государственные инспекторы разъяснили вопросы об ограничениях, связанных с производством и использованием семян сельскохозяйственных растений, в которых есть риск обнаружения ГМО; об основных требованиях, предъявляемых к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений; о деятельности по производству, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений и объектам контроля в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Специалисты Россельхознадзора обращают внимание, что наряду с обязательными профилактические визиты могут проводиться и по инициативе самих хозяйствующих субъектов, заинтересованных в получении достоверной и актуальной информации о требованиях законодательства и превентивных мерах по недопущению нарушений. Всего в 2024 году состоялось 67 профилактических визитов по вопросам семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Соответствующую заявку можно направить в адрес специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по электронной почте: [email protected] или позвонить по телефону 8 (3842) 36-15-80.