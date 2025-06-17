В отряде специального назначения «Кузбасс» высадили аллею памяти в честь Дня России

В преддверии Дня России и в связи с приближающейся 23-й годовщиной со дня образования отряда специального назначения «Кузбасс» на территории спецподразделения состоялась торжественная высадка аллеи хвойных деревьев. Акция посвящена памяти защитников правопорядка, погибших при исполнении воинского долга за годы существования отряда.

В мероприятии приняли участие действующие бойцы спецподразделения, ветераны службы, а также члены их семей. Посадка деревьев стала символом вечной памяти о героях, отдавших свои жизни за безопасность страны, и преемственности традиций мужества и верности долгу.

«Эта аллея – не только дань уважения нашим павшим товарищам, но и напоминание о том, что их подвиги остаются в наших сердцах. Мы растим новые деревья, как растим новых бойцов, готовых стоять на страже правопорядка», – отметил военнослужащий отряда спецназа с позывным «Сухой».

После высадки деревьев участники мероприятия провели патриотический флешмоб, исполнив государственный гимн Российской Федерации. Акция объединила поколения защитников Отечества и подчеркнула важность единства, верности традициям и любви к Родине.

Фото: Росгвардия