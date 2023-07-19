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В поселке Листвянка Тяжинского округа прошла беседа «Великие люди России»

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности выяснили, что известно воспитанникам детского сада «Ромашка» об удивительном художнике Иване Ивановиче Шишкине, о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине.
Ответы детей ведущие дополнили кратким рассказом об этих выдающихся соотечественниках. Затем ребятишки уделили внимание игре «Собери космос», отгадывали загадки о сказочных героях, а также побывали в роли художников, дорисовывая картинки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/07/2023
Культура
Тяжин
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