В поселке Листвянка Тяжинского округа прошла беседа «Великие люди России»

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности выяснили, что известно воспитанникам детского сада «Ромашка» об удивительном художнике Иване Ивановиче Шишкине, о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине.

Ответы детей ведущие дополнили кратким рассказом об этих выдающихся соотечественниках. Затем ребятишки уделили внимание игре «Собери космос», отгадывали загадки о сказочных героях, а также побывали в роли художников, дорисовывая картинки.