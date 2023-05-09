В преддверии Дня Победы в Тяжинском округе прошли акции, встречи, выставки, беседы

В поселке Тяжинский прошла традиционная церемония зажжения Огня Памяти «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен». Почетное право зажечь Огонь Памяти у мемориала воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, было предоставлено командиру команды юнармейцев «Барс» Дмитрию Василенко и ветеранам боевых действий на Кавказе Сергею Николаевичу Подлесных и Дмитрию Валерьевичу Пащенко.

В церемонии приняли участие представители местных властей, общественных организаций, учреждений социальной сферы, жители округа. Вахту памяти у мемориала несли пионеры дружины имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы. У мемориальной стелы с барельефом воина-освободителя со спасённой девочкой на руках собравшиеся установили свечи памяти и возложили цветы. Завершилась церемония зажжения Огня памяти песней в исполнении участников детской эстрадной студии «Квинта», Ольги Кузнецовой и Натальи Чухровой.

По сложившейся традиции глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров вместе со своими заместителями по поручению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева поздравили тружеников тыла, вручив открытку от губернатора и дополнительные выплаты из регионального бюджета ко Дню Победы. В настоящее время в Тяжинском округе проживает одна жительница блокадного Ленинграда, 55 тружеников тыла, 13 вдов участников Великой Отечественной войны.

В учебных группах Тяжинского агропромышленного техникума в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» прошли беседы по теме «День Победы. Бессмертный полк». В фойе техникума активисты студенческого совета оформили «Стену Памяти». В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», волонтеры Победы из числа студентов Тяжинского агропромышленного техникума совместно с отделом молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа посетили ветеранов педагогического труда техникума: Лидию Григорьевну Бухарову, Алексея Николаевича Ростовского, Любовь Федоровну и Михаила Степановича Сечкаревых. Добровольцы вручили им георгиевские ленточки, изготовленные своими руками. Также волонтеры распространили георгиевские ленточки и информационные листовки среди жителей поселка Тяжинский

Студенты волонтеры Победы посетили окружной Дом ветеранов в селе Ступишино. Добровольцы вручили жильцам георгиевские ленточки и воздушные шары с символикой Дня Победы. Кроме того ветеранам передали выпечку изготовленную студентами обучающимися по профессии «Повар, кондитер». В поселке Тяжинский добровольцы побывали в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения. Девушки прочитали стихи о войне и вручили пожилым людям георгиевские ленточки, изготовленные своими руками.

Участники волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Иван Гайнулин и Артем Параничев навели порядок вокруг могилы Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В рамках акции «Геогиевская ленточка. Помоги ветерану» добровольцы техникума Кристина Тисецкая, Максим Путилов, Константин Журов и Елизавета Гончарук подготовили огород труженицы тыла Людмилы Петровны Ворониной к посадке овощей. Волонтеры Наталья Ковалькова, Святослав Марьин и Максим Крохин помогли труженице тыла Нине Егоровне Червовой в уборке придомовой территории от мусора и сухостоя.

Жители округа присоединились к акциям «Бессмертный автополк», «Письма Победы», «Окна Победы», «Флаги Победы». В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры - филиала Тяжинского ЦНТиКДД действует выставка-обозрение «Великая война великого народа», посвящённая землякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. В Октябрьском сельском Доме культуры открыта фотовыставка «Весна 45 года», где представлены фотографии, сделанные военными корреспондентами в мае 1945 года. В Итатском городском Доме культуры организована выставка работ самобытной художницы Екатерины Подкорытовой «Война и Победа». Работники Преображенского СДК и библиотеки провели встречу «Давайте вечер военной песне посвятим».

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошел информационный час, посвященный участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. Советскому воину за годы войны не раз приходилось смотреть смерти в глаза, трижды он был ранен и дважды контужен. Ребятам рассказали о подвиге Николая Ивановича Масалова, спасшего при штурме столицы нацистской Германии маленькую немецкую девочку. Подвиг воина из Сибири стал не только символом Победы советского народа над фашизмом, но и олицетворением высокой нравственности и самоотверженности простых красноармейцев.

Ведущая рассказала детям о памятнике «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, который открыли в 1949 году. На пьедестале советский солдат прижимает к груди спасенную девочку. Рассказали о том, что в поселке Тяжинский установлен памятник Н. И. Масалову и о том, что 3 ноября 2022 года в городе Кемерове торжественно открыли мемориальный комплекс Воину-освободителю – копию знаменитого памятника в Берлине.

В Ступишинской средней школе среди учащихся 7-8 классов прошла военно-патриотическая игра «Дорогами Победы». В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялся конкурс чтецов «Давно закончилась война». Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для детей и их мам мастер-класс «Открытка труженику тыла». В Даниловском сельском Доме культуры для детей состоялся мастер-класс «Голубь мира».