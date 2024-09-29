В преддверии Дня сердца новокузнецкие медики провели профилактическую акцию

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова приняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню сердца.

Главная цель акции - привлечь внимание максимального количества граждан различного возраста к выбору и ведению здорового образа жизни, а также повышению двигательной активности населения.

Акцию провели заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации Евгений Чабор и медицинский брат Максим Сохин. В мероприятии приняли участие порядка 35 человек.

Сначала со всеми желающими провели разминку, а потом прошли не одну тысячу шагов по аллее больничного комплекса.

"Ходьба - самый простой, естественный, физиологичный, эффективный, безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима и здорового образа жизни, - говорит Евгений Чабор. - Регулярная ходьба снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, риск развития ишемической болезни сердца снижен на 9,3% у людей, которые регулярно ходят пешком в течение 6-ти лет. Каждый должен знать, что 30 минут ходьбы тоже имеют большое значение. Если мы будем уделять ходьбе хотя бы 30 минут пять или более раз в неделю, то будем здоровы".

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).