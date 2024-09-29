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В преддверии Дня сердца новокузнецкие медики провели профилактическую акцию

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова приняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню сердца. 

 Главная цель акции - привлечь внимание максимального количества граждан различного возраста к выбору и ведению здорового образа жизни, а также повышению двигательной активности населения.

Акцию провели заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации Евгений Чабор и медицинский брат Максим Сохин. В мероприятии приняли участие порядка 35 человек. 

Сначала со всеми желающими провели разминку, а потом прошли не одну тысячу шагов по аллее больничного комплекса. 

"Ходьба - самый простой, естественный, физиологичный, эффективный, безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима и здорового образа жизни, - говорит Евгений Чабор. -  Регулярная ходьба снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, риск развития ишемической болезни сердца снижен на 9,3% у людей, которые регулярно ходят пешком в течение 6-ти лет. Каждый должен знать, что 30 минут ходьбы тоже имеют большое значение. Если мы будем уделять ходьбе хотя бы 30 минут пять или более раз в неделю, то будем здоровы". 

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

 

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kuzbassnews.ru
29/09/2024
Здоровье
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