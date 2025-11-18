В Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса действия Россельхознадзора побудили землевладельца к принятию мер по устранению нарушений на основной площади

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у юридического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2021 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно о необходимости обработки доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 164 га до 1 октября 2025 года (с учётом неоднократного продления).

30 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания. Большая часть площади была введена в оборот и переведена в другую категорию назначения земельных участков. Однако на некоторых участках совокупной площадью 2,9 га зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также факты сплошного зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В этой связи, 6 ноября 2025 года на юридическое лицо был составлен административный протокол за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю установлен новый срок для устранения нарушений — до 30 апреля 2026 года. Для этого собственнику необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).