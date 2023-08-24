В Прокопьевском округе прошли курсы для начинающих руководителей детских команд КВН

Организатор – региональное отделение общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Обучающий курс для наставников движения, занимающихся курированием деятельности КВН в территориях, прошел в поселке Школьный.

В состав команды Тяжинского округа вошли студентка Тяжинского агропромышленного техникума, председатель культурно-массового отдела Кристина Михайловна Лапицкая, педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ирина Анатольевна Дюбикова, режиссер массовых представлений Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Анна Николаевна Курихина, заместитель директора по воспитательной работе Нововосточной средней школы Оксана Владимировна Зеленкина.

На протяжении трех дней участники знакомились с историей игры, ее структурой, обсуждали работу лиг КВН на территории Кузбасса, а также прошли курс по созданию юмористического материала и подготовке команды к игре.