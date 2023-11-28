В прокуратуре Кузбасса состоялось заседание коллегии

Сегодня, 28 ноября, под председательством прокурора Кемеровской области - Кузбасса Александра Блошкина в прокуратуре области прошло заседание коллегии по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за соблюдением законодательства об отходах производства и потребления, в том числе при обращении с твердыми коммунальными отходами.

Открывая заседание коллегии, прокурор области подчеркнул, что надзор за исполнением законодательства в данной сфере следует считать одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры области, направленных на обеспечение экологической безопасности и охраны прав граждан на благоприятную окружающую среды.

Согласно официальным статистическим данным, в Кузбассе ежегодно увеличивается количество отходов, что требует отлаженной системы обращения с ними, направленной, в первую очередь, на максимальную их переработку, извлечение из них полезных фракций и вовлечение в хозяйственный оборот. Это позволяет не только сократить объемы захоронения и снижения антропогенной нагрузки на экологические системы, но достичь положительного экономического эффекта.

Однако в регионе отмечаются низкие темпы вовлечения в хозяйственный оборот отходов в качестве сырья. Это создает потребность в отвечающих современным экологическим и санитарным требованиям объектах для их размещения (хранения и захоронения). На текущий момент на государственном учете находятся 479 объектов размещения отходов, большая часть из которых - объекты размещения отходов добычи полезных ископаемых (породные отвалы), а также иных отходов промышленности.

Значительное число мест размещения промышленных отходов требует от органов Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также прокуроров отдельного контроля за законностью их эксплуатации, непревышения негативной нагрузки на окружающую среду, указанной в разрешительной экологической документации.

В этой связи, по окончании обсуждения итогов работы выработан комплекс дополнительных организационных и практических мер по повышению эффективности деятельности всех государственных органов и органов контроля и надзора в рассматриваемой сфере, выполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре области.

Также на заседании коллегии рассмотрен вопрос организации работы с молодыми специалистами в органах прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса.

Отмечено, что в прокуратуре области принимаются последовательные меры, направленные на формирование профессионального кадрового состава прокурорских работников, подготовку и адаптацию молодых специалистов к прокурорской деятельности.

В целях создания условий для психологической и социальной стабильности лиц, впервые поступивших на службу, в прокуратуре области действует институт наставничества с привлечением к этой работе наиболее опытных прокурорских работников, а также ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

Вместе с тем, в отдельных случаях допускаются просчеты в работе с молодыми специалистами, в подборе абитуриентов на целевое обучение и кандидатов для приема на федеральную государственную службу в органы прокуратуры.

В этой связи по итогам обсуждения возникающих проблемных вопросов выработан комплекс конкретных мероприятий, направленных на их разрешение и повышение качества работы на данном направлении, исполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области