В прокуратуре области состоялось межведомственное совещание

Под председательством заместителя прокурора Кемеровской области - Кузбасса Анатолия Закусилова в прокуратуре области прошло межведомственное совещание по вопросу эффективности работы правоохранительных органов по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области – Кузбассе и Томской области Анна Логинова, представители правоохранительных органов региона.

Отмечено, что правоохранительными органами Кемеровской области – Кузбасса уделяется повышенное внимание вопросам безопасности дорожного движения. В этой связи системные надзор и контроль за состоянием законности в указанной сфере являются залогом снижения аварийности и травматизма на дорогах.

В ходе совещания обсуждены результаты работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, предусмотренных ст. ст. 264.1 УК РФ – 264.3 УК РФ, особенности сбора доказательной базы по данным уголовным делам, вопросы принятия законных процессуальных решений по проводимым проверкам.

Ключевой темой совещания стала конфискация транспортных средств, используемых для совершения преступлений указанной категории. Отмечено, что эта мера является одним из основных инструментов, способствующих предотвращению повторного совершения аналогичных преступлений. В истекшем периоде 2023 года в рамках расследования уголовных дел рассматриваемой категории судами наложены аресты на 399 транспортных средств, из них по приговору суда конфисковано в собственность Российской Федерации 281.

По итогам обсуждения участники совещания приняли решение о необходимости активизировать работу на данном направлении, исключить факты волокиты при наложении ареста на транспортные средства, повысить качество межведомственного взаимодействия для оперативного решения возникающих проблемных вопросов.

С целью реализации поставленных задач выработан комплекс дополнительных организационных мероприятий, исполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области