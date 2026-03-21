В рамках 10-летия Росгвардии стражи правопорядка встретились с березовскими лицеистами

В городе Березовский в лицее №15 состоялась встреча учащихся 11-го класса с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии», приуроченной к празднованию 10-й годовщины со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие было направлено на правовое информирование старшеклассников, а также формирование у них ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

В ходе встречи сотрудники вневедомственной охраны рассказали учащимся об особенностях службы в подразделении, задачах, стоящих перед Росгвардией, а также о роли ведомства в обеспечении правопорядка и безопасности граждан. Особое внимание было уделено требованиям к кандидатам на службу и перспективам профессионального роста.

Основной частью мероприятия стало обсуждение вопросов личной безопасности. В формате диалога сотрудники подробно разъяснили алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях, включая угрозы общественной безопасности, а также напомнили о правилах поведения в общественных местах.

В завершение встречи лицеисты поблагодарили сотрудников Росгвардии за содержательный диалог и возможность получить полезные знания, которые могут быть востребованы в повседневной жизни.

 

Фото: Росгвардия

21/03/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
