Сегодня, 19 октября 2023 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область - Кузбасс проинспектировал работу шахты им. А.Д. Рубана, которая расположена в Ленинске-Кузнецком. Протяженность ее горных выработок составляет 57,3 км, в шахте работает более 1 тысячи сотрудников, в 2021-2022 годах добыто 8,4 млн тонн угля.

Предприятие неоднократно попадало в поле зрения прокуратуры и Сибирского управления Ростехнадзора, в том числе в рамках проверок после аварии на шахте «Листвяжная».

Проведенными проверками выявлялись факты эксплуатации дизельных локомотивов с истекшим сроком поверки датчиков метана, невыполнения в полном объеме мероприятий по приведению в соответствие с требованиями промышленной безопасности газоаналитической шахтной системы и системы аэрогазового контроля, необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, непроведения внеплановой специальной оценки условий труда.

На сегодняшний день указанные нарушения устранены, более 35 должностных лиц шахты по инициативе прокуратуры в период 2021-2023 гг. привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Дмитрий Демешин в целях оценки эффективности реализации мероприятий по повышению уровня безопасности труда шахтеров и модернизации производства на глубине более 200 метров проинспектировал разработку угольного пласта.

Заместитель Генерального прокурора России отметил, что принимаемые меры способствовали обновлению шахтового оборудования, внедрению комплексной многоуровневой автоматизированной системы защиты, при этом поручил прокурору области Александру Блошкину продолжить дальнейший контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли региона и исполнением органами государственного контроля (надзора) своих полномочий в указанной сфере.

Фото: прокуратура Кемеровской области