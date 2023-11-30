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В результате указания не в полном объеме информации при оформлении инвентаризации в системе ФГИС «Меркурий» нарушен основной критерий в работы системы «прослеживаемость»

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Управления выявлены оформление Актов сверки товарно-материальных ценностей уполномоченным лицом предприятия ООО «Аркуда» по результатам инвентаризации, в результате которых прибавление входящей подконтрольной продукции, а именно: ««Сельдь т/о неразделанная мороженая (жирная неглазированная блочной заморозки» увеличилось на 3360 кг.

Причиной данной ситуации послужило отсутствие обязательных реквизитов эВСД (номер и дата) на входящую продукцию, между которыми произошла пересортица при оформлении Актов сверки товарно-материальных ценностей. 

Управлением приостановлена работа учетной записи уполномоченного лица предприятия сроком на 30 дней. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

В очередной раз хочется процитировать одного из разработчиков ФГИС «Меркурий» Н.А.Власова - «Вообще, для многих будет полезно время от времени возвращаться к тезису о том, что Меркурий – это средство регистрации РЕАЛЬНЫХ процессов. 

В Меркурии вам надо описывать ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. и ни в коем случае не описывать того, что вы не делаете. 

Будете ВЫДУМЫВАТЬ несовершенные действия – обязательно запутаетесь и породите больше проблем, чем решите».

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/11/2023
Общество

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