В России чествуют специалистов медицинской службы Росгвардии

6 апреля медики Росгвардии отмечают профессиональный праздник – 162-ю годовщину со дня образования медицинской службы войск правопорядка. В Кемерове по случаю памятной даты медицинские специалисты Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу рассказали о значимости своей службы.

Начальник медицинской части СОБР «Символ» старший лейтенант Андрей П. с позывным «Шелби» до поступления в отряд окончил медицинскую академию областного центра, а затем - ординатуру по специальности «неврология». В спецназе с 2020 года и уже успел поучаствовать в нескольких служебных командировках:

«Приходилось оказывать медицинскую помощь при выполнении боевых задач – это остановка кровотечения, перевязка, обеспечение жизнедеятельности и эвакуации, - рассказал о своем опыте офицер СОБРа.

Андрей признался, что самое главное в его работе – это забота о коллективе и личная ответственность. Каждый сотрудник спецподразделения рассчитывает на боевого медика, в то же время для бойцов устраиваются мастер-классы по тактической медицине.

«Занятия проводятся регулярно перед убытием в служебную командировку и в плановом порядке, - отметил старший лейтенант Андрей П. - Каждый из них должен понимать, что если с тобой что-то случилось, ты должен оказать помощь себе и товарищу».

В настоящий момент почти в каждом подразделении Росгвардии по Кузбассу в штате имеются профессиональные медики, которым хватает работы и вдали от служебных командировок.

«Основная задача – организация медицинского обеспечения сотрудников и военнослужащих, - рассказал начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Алексей Федотов, - это диспансеризация, санаторно-курортное обеспечение, сопровождение стрельб, спортивных мероприятий. У нас есть доктора, фельдшера, имеющие высшее и среднее медицинское образование, в том числе участники боевых действий, отмеченные государственными наградами».

Профессионализм медиков Росгвардии отметил начальник региональных подразделений войск правопорядка генерал-майор Юрий Кель. Он подчеркнул особый вклад медицинских специалистов в сохранении жизни и здоровья личного состава. Юрий Викторович поздравил медиков Росгвардии с памятной датой и пожелал им успехов на службе.

Фото: Росгвардия