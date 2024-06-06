В селе Бороковка Тяжинского округа состоялся краеведческий час

В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности участники встречи «Здесь Родины моей начало» узнали об истории своего села, об именитых земляках. Были использованы материалы из накопительных краеведческих папок, альбомов и книги Нэлли Ивановны Дудиной.

Присутствующие познакомились с книгами и альбомами, представленными в экспозиции книжной выставки. Книга «Родной деревне поклонись» знакомит читателей с воспоминаниями о деревнях, в разное время исчезнувших с карты Тяжинского района. Большой интерес у собравших вызвал материал альбомов по истории школы. Из сборника «Книга хранит имена» участники встречи узнали о далеком прошлом родного края, о земляках, их труде и отдыхе.

В альбоме «Частицы Родины большой» представлены статьи и заметки разных лет, опубликованные на страницах районной газеты «Призыв». В них рассказывается о селе Бороковка и его людях.