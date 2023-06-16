В селе Бороковка Тяжинского округа состоялся вечер-воспоминание «И это все о вас!»

На встречу, посвященную Году педагога и наставника, пригласили бывших учителей Бороковской школы. Была оформлена выставка «Школа-ветеран», где представлены материалы от открытия школы в селе до 1980 года, когда было построено новое кирпичное школьное здание.

Фотовыставка «Школьные годы чудесные» отразила школьную жизнь вплоть до закрытия учебного заведения. Школьные знамена, барабан, горн, пионерские галстуки были представлены в экспозиции «Школьная атрибутика».

Воспоминания о работе в школе, о бывших учениках, сменились шуточными конкурсами на школьную тему, обзор альбомов – школьными переменами. Минутой молчания почтили память учителей, которых уже нет в строю. Ведущая провела для присутствующих игру-викторину «И это все о школе».

Вечер-воспоминание подготовили работники Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности совместно с заведующей сельской библиотекой Надеждой Николаевной Барсуковой.