В селе Новоподзорново Тяжинского округа открылся модульный ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

На торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта присутствовали жители села, представители администрации Тяжинского муниципального округа, сферы здравоохранения.

Старое здание ФАПа было введено в эксплуатацию в 1990 году. Новый медпункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием, позволяющими вести прием пациентов не только фельдшеру, но и мобильным бригадам врачей. Здесь есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов.

Новый ФАП светлый, просторный, общей площадью 86 квадратных метров. Здесь установлены тепловые завесы, пожарно-охранная сигнализация, смонтировано электроотопление. Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории с соблюдением требований для малоподвижных и маломобильных групп населения, установлены пандусы и площадки.

Теперь у 430 жителей села, из которых 74 ребенка, появилась возможность получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях, а не ездить за 60 километров в больницу в поселок Тяжинский. Прием пациентов в новом ФАПе осуществляет участница программы «Земский фельдшер» Людмила Григорьевна Бабик.