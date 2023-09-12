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В селе Преображенка Тяжинского округа ведутся работы по монтажу зерносушильного комплекса

В рамках очередного пресс-тура глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, блогеры, лидеры общественного мнения и представители медиа местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» побывали в хозяйстве ООО «Тяжинское».
Здесь ведется монтаж зерносушилки конвейерного типа АSМ-АGRО-58, смонтировано четыре и идет забивка свай еще под два зерносклада площадью 1480 квадратных метров и вместимостью 4 тысячи тонн зерна каждый. Общая вместимость четырех ангаров – 16 тысяч тонн.
Зимой 2024 года в хозяйстве планируют смонтировать вторую зерносушилку и начать строительство семи зерноскладов. Также в 2024 году планируется возведение цеха РММ, теплого ангара для хранения комбайнов в зимний период, монтаж АЗС. В 2025 году в плане строительство животноводческого комплекса на 2 тысячи голов дойного стада.
При этом предполагается создание 140 рабочих мест в отрасли растениеводства и 150 рабочих мест в отрасли животноводства. Сейчас на зерносушильном комплексе уже трудятся 28 жителей Тяжинского округа человек.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/09/2023
Экономика
Тяжин

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