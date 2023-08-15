В селе Тисуль Тяжинского округа отпраздновали Медовый Спас

В этот день принято собирать мед и освещать его в церкви. Специалист культуры, познакомила участников познавательно-игровой программы «Пришел к нам Спас медовый» с обычаями праздника. Взрослые узнали много полезной информации о целебных свойствах меда.

Присутствующие отгадывали загадки, которые принято загадывать на Медовый Спас. Как и полагается в праздник, все присутствующие, пробуя первую ложку меда в этом году, загадали желание. Считается, что первая ложка меда нового урожая обладает магической силой, и загаданное желание обязательно сбудется.

Для маленьких участников программы провели подвижные игры. Затем всех пригласили к столу – продегустировать мед с пирогом. Познавательно-игровую программу организовали специалисты Тисульского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотеки.