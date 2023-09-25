В сельхозпредприятиях Тяжинского округа продолжается уборочная страда

Аграрии уже убрали более 66 % зерновых и зернобобовых культур, а также 17,1 % технических культур. Средняя урожайность по округу составляет 18,4 центнеров с гектара. Посев озимых зерновых культур хозяйства завершили 2 сентября. Всего в округе посеяно 1586 гектаров ржи.

На 22 сентября сельхозпредприятия муниципалитета убрали озимой ржи 1275 гектаров, собрали 2479 тонн; озимой пшеницы 132 га, собрали 306 тонн; пшеницы яровой 8954 га, собрали 15959 тонн; ячменя 815 га, собрали 1858 тонн; овса 2481 га, собрали 4708 тонн; гороха 1340 га, собрали 2247 тонн; картофеля 1 гектар, собрали 12 тонн. Из технических культур убрано 1127 гектаров рапса, при этом получили 2706 тонн.

Всего убрали зерновых, зернобобовых и технических культур 14997 гектаров. Собрали урожай – 27557 тонн. Также хлеборобы провели обработку почвы под зябь на площади 1750 гектаров.

В СПК «Пичугинский» в этом году введена в эксплуатацию новая зерносушилка конвейерного типа ASM «Agro». На данный момент 80 % зерновых культур уже в закромах. Продолжается уборка пшеницы с урожайностью более 17 центнеров с гектара.