В сентябре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 3331,921 м3, 129 т. и 54 шт. лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года (10523,046 м3) объем экспорта лесоматериалов снизился в 3 раза.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 2987,64 м3 и 129 т. Также крупные объемы пиломатериала вывозились в Республику Казахстан – 127,755 м3 и 54 штуки, в Республику Таджикистан – 111,084 м3, в Киргизию – 60 м3 и Республику Узбекистан – 35,542 м3. Наименьшие объемы лесопродукции вывозились в Литву – 7,2 м3, Монголию – 2,4 м3 и Азербайджан – 0,3 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ») для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 137 фитосанитарных сертификата.