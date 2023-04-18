В Шерегеше проходит юбилейный фестиваль «ГрелкаФест»

Горнолыжный сезон в СТК «Шерегеш» традиционно завершает фестиваль «ГрелкаФест». В этом году он проходит 10-й раз. Сноубордисты и горнолыжники съезжаются со всей России и из стран ближнего зарубежья, готовятся к мероприятию и бронируют гостиницы задолго до мероприятия.



В этом году «ГрелкаФест» завершится 23 апреля. Гости курорта могут участвовать в заездах, которые проходят каждый день с 12:00. Последний вечерний заезд планируется на 20:30 в субботу, 22 апреля.



Сегодня участникам фестиваля предложили вспомнить о трудовых буднях, спуск понедельника назывался «Как на работу». На склоне горы были представлены врачи, полицейские, доставщики пиццы и другие профессии. Вечером для гостей выступит известный актер и музыкант VAVAN (Владимир Селиванов).



Впереди еще шесть дней «Грелки» и шесть дней заездов: летний, пижамный, вечерний, усатый, спуск «Цветной дым», спуск «Красная дорожка». На сцену выйдут группы «Мураками», «Ундервуд», Линда, Ольга Серябкина («Серебро»), DJ ASTERO и Мария Зайцева, известная хитами «Мама, я танцую», «Босая» и другие.



Помимо главной сцены работают другие локации, где проводятся различные активности, мастер-классы и танцевальные батлы. Запланированы соревнования среди лучших танцоров и соревнования по прыжкам в бассейн – Snow Dancebattle.



В рамках фестиваля уже прошел «Свадебный» спуск – девушки в белых платьях, а мужчины в торжественных костюмах. После заезда была выбрана пара для проведения процедуры бракосочетания на главной сцене фестиваля. Легендарный «Карнавальный» заезд стал самым массовым в истории «ГрелкаФест» – в спуске приняли участие 712 райдеров. Победителями стали авторы костюмов «Орк», «Архангел», «Мумия», маленький «Фредди Крюгер» и коллективный инопланетный марш с летающей тарелкой от MaxBus. Для гостей курорта выступали DJ GROOVE, группы PIZZA и «Марсель».

Фото: пресс-центр Правитльства Кузбасса