В школах Тяжинского округа для выпускников прошли традиционные последние звонки

Для 49 одиннадцатиклассников прозвенел последний школьный звонок. Выпускников поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, представители администрации, депутатского корпуса, а также начальник Управления ветеринарии Кузбасса Сергей Геннадьевич Лысенко, начальник Департамента лесного комплекса Кузбасса Елена Сергеевна Качканова.

Ранее в школах Тяжинского муниципального округа последний звонок прозвучал для 298 выпускников 9-х классов. Большая часть учеников продолжит школьное обучение, а некоторые ребята решили поступать в профессиональные учебные заведения.