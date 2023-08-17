В Шорском национальном парке прошли исследования рекреационной ёмкости природных комплексов

В июне 2023 года ФГБУ «Шорский национальный парк» и Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» провели две совместных экспедиции в верхнем и среднем течении реки Мрассу с целью мониторинга рекреационной ёмкости экосистем Шорского национального парка.

Экспедиционные работы проходили на туристском маршруте «Верхняя Мрассу» на участке от туристской стоянки «Надежда» до пос. Усть-Кабырза, кордонах национального парка, а также на экологических тропах «Сагинская» и «Под сенью кедра». Целью экспедиций являлась оценка экологической ёмкости рекреационных объектов в рамках рекреационного мониторинга. Такая работа позволяет достоверно оценить рекреационную нагрузку и влияние туристского потока на состояние различных природных комплексов и объектов национального парка – экосистему черневой тайги, пещеры, скалы, почвенно-растительный покров, прибрежные территории водных объектов.

Изучения коснулись нарушенных участков на туристских стоянках, экологических тропах, смотровых площадках, пещерах и кордонах национального парка. Оценивалось угнетение растительного и почвенного покрова, воздействия на деревья и кустарники, развитие эрозионных процессов. Проведен мониторинг санитарно-гигиенического состояния рекреационных объектов, эстетических свойств ландшафтов, случаев вандализма.

Результаты данного исследования позволят определить допустимую рекреационную ёмкость туристских маршрутов и объектов и принять необходимые меры для сохранения уникальной природы Шорского национального парка.

Второй немаловажной целью стала инвентаризация сведений о растительном и животном мире, пещерах национального парка. Актуальные данные необходимы для ведения государственного кадастра ООПТ и применяются при разработке туристских и экскурсионных программ и маршрутов.

Установлены пять ранее неизвестных мест обитания эндемика Горной Шории – Змееголовника Крылова (внесён в Красную Книгу Кузбасса). Установлено несколько мест произрастания Пальчатокоренника Фукса и Пальчатокоренника балтийского. Подтверждено обитание живородящей ящерицы и бабочки семейства парусников Аполлон Штуббендорфа. Впервые на территории парка зарегистрирован редкий вид, занесенный в Красную книгу Кузбасса – бабочка Аполлон Феб. Определены три вероятных района гнездования черного аиста – символа национального парка.

Участники экспедиции следовали по маршруту на катамаране, с минимальным беспокойством для зверей и птиц, попутно останавливаясь на объектах исследования для выполнения поставленных задач.

Основные цели экспедиций были достигнуты. Впервые проведён комплексный мониторинг экологической ёмкости. Измерена площадь нарушенных участков, оценена интенсивность развития процессов эрозии (разрушения, смыва почвы), угнетённость и изменения растительного покрова, состояние лесных насаждений.

Эти сведения помогут планировать рекреационную деятельность и реализовывать рекреационный потенциал национального парка без ущерба для природы. Принимать своевременные и обоснованные меры для сохранения уникальных экосистем пещер и черневой тайги, чтобы природа всегда могла радовать нас своей первозданной красотой.

Фото: пресс-служба ФГБУ «Шорский национальный парк», участники экспедиции.