В Шорском национальном парке разрешён сбор кедрового ореха для собственных нужд

Сбор семян сосны сибирской кедровой, в народе именуемые «кедровым орехом» является одним из традиционных занятий шорского народа. Кедровый орех обладает ярким особенным вкусом, содержит множество витаминов и микроэлементов. Благодаря этим свойствам семена кедра веками пользуются большим спросом.

В Шорском национальном парке сбор ореха допускается только при наличии Разрешения от ФГБУ «Шорский национальный парк». Сбор разрешён в рекреационной, хозяйственной и зоне традиционного экстенсивного природопользования. Заготовка ореха в заповедной зоне и особо охраняемой зоне запрещена, за нарушение данного правила полагается штраф. Есть ряд ограничений, направленных на сохранение плодовитости кедрачей парка. Общий объём заготовки кедрового ореха составляет не более 50 тонн за сезон. Каждый человек, получивший разрешение на добычу ореха обязан вести учёт собранного кедрового семени и предоставить информацию в офис ФГБУ «Шорский национальный парк».

При сборе кедрового ореха необходимо соблюдать осторожность. Не допускать негативное воздействие на природные объекты, причинение вреда плодовым лесным насаждениям, возведение навесов, сушилок, складов и других временных построек. Рубку деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовку кедровой шишки с применением любого повреждающего механического воздействия.

Кроме того, посетитель национального парка обязан соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности в лесах. Следование этим простым правилам поможет сохранить одно из главных богатств Горной Шории – кедры.

Выдача разрешений на заготовку кедрового ореха для собственных нужд осуществляется по будням с 8:00 до 17:00.

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»