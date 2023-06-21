В Шорском национальном парке завершилась волонтёрская смена, проходившая в рамках всероссийской программы мобильности добровольцев на особо охраняемых природных территориях.

В течении недели группа добровольцев со всей страны помогала сотрудникам ФГБУ «Шорский национальный парк» в обустройстве кордона «Медная», экологических троп «Под сенью Кедра» и «Сагинская». Проводилось комплексное описание растительного мира, фиксировались звери, птицы, насекомые на пройденных экотропах и прилегающих территориях: на берегу р. Мрассу в районе Унушкольских скал и на кордоне «Медная», на Сагинских скалах.

Благодаря усилиям волонтёров отремонтированы и подготовлены к приему гостей три туристских приюта на кордоне «Медная» и два глэмпинга, достроена новая баня, обновлены дощатые настилы на тропе «Под сенью Кедра» и на кордоне «Медная». Покрашены мостики и отмыты информационные аншлаги на экотропе «Сагинская». Очищены от мусора места отдыха «Унушкол» и «Водопад Сага». Проделана большая научная работа по геоботаническому описанию и оценке экологической ёмкости рекреационных объектов.

Важной составляющей смены стали эколого-просветительские занятия о природоохранной ценности Шорского национального парка, растительном и животном мире, которые дали возможность кратко передать основные сведения о природе Горной Шории. Углубить знания помог рассказ о пещерах национального парка от представителей новокузнецкого спелео-клуба «Плутон». Кульминацией просветительской программы стал поход-сплав на катамаранах по р. Мрассу до водопада «Сага».

За время смены участники погрузились в мир заповедной природы Горной Шории, прочувствовали на себе красоту и величие черневой тайги. Приятными дополнениями стали многочисленные встречи с дикими животными – медвежата, черный аист, коршуны, бурундуки, иволги, летучие мыши, бабочка аполлон – а также цветение множества редких растений – купальница азиатская, водосбор железистый, княжик сибирский, пион марьин корень и многие другие.

Реализация комплексного волонтёрского проекта стала возможной благодаря сотрудничеству ФГБУ «Шорский национальный парк» и Ассоциации волонтёрских центров России. Партнёром проекта выступила туристическая компания «Шерегеш-Тревел».

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»