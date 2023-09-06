В Сибирском государственном индустриальном университете открылся первый в регионе Предуниверсариум

СибГИУ торжественно открыл Предуниверсариум, новую форму обучения во взаимодействии вуза и школы в профориентационной деятельности. В церемонии открытия приняли участие заместитель Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Александрович Пятовский, министр образования Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева. На встречу в вуз пришли также школьники и их родители.

50 десятиклассников элитного лицея №84 с этого дня начнут углубленно изучать в университете основные профилирующие предметы – математику, физику, информатику. Школьники прошли конкурсный отбор, чтобы попасть в новые «инженерные классы», как их называют в лицее. В планах обучения – совместная с преподавателями и профессурой вуза проектная деятельность.

Колоссальную подготовку вели весь прошедший год СибГИУ и элитный лицей №84 в сотрудничестве с Министерством образования Кузбасса, индустриальными партнерами, среди которых крупнейшие - ЕВРАЗ, Сибшахтострой, РУСАЛ и другие.

Одна из главных задач, которую поставил глава региона Сергей Цивилев — подготовка высококвалифицированных специалистов для региона. Обучение в Предуниверсариуме поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии и продолжить обучение в СибГИУ, Кузбассе, а затем гарантированно начать успешную карьеру в крупных компаниях региона.

Фото: СибГИУ