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В Сибирском государственном индустриальном университете открылся первый в регионе Предуниверсариум

СибГИУ торжественно открыл Предуниверсариум, новую форму обучения во  взаимодействии вуза и школы в профориентационной деятельности. В церемонии открытия приняли участие заместитель Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Александрович Пятовский, министр образования Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева. На встречу в вуз пришли также школьники и их родители.

50 десятиклассников элитного лицея №84 с этого дня начнут углубленно изучать в университете основные профилирующие предметы – математику, физику, информатику. Школьники прошли конкурсный отбор, чтобы попасть в новые «инженерные классы», как их называют в лицее. В планах обучения – совместная с преподавателями и профессурой вуза проектная деятельность.

 Колоссальную  подготовку вели весь прошедший год СибГИУ и элитный лицей  №84 в сотрудничестве с Министерством образования Кузбасса, индустриальными партнерами, среди которых крупнейшие - ЕВРАЗ, Сибшахтострой, РУСАЛ и другие.

Одна из главных задач, которую поставил глава региона Сергей Цивилев — подготовка высококвалифицированных специалистов для региона. Обучение в Предуниверсариуме поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии и продолжить обучение в СибГИУ,  Кузбассе, а затем гарантированно начать успешную карьеру в крупных компаниях региона.

 

Фото: СибГИУ

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kuzbassnews.ru
06/09/2023
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