В случае переезда ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью сохраняются в полном объеме

Некоторые ухаживающие за детьми с инвалидностью, когда переезжают с ними на другое место жительства, перестают получать ежемесячные выплаты по уходу. Решить эту проблему просто: необходимо только подать заявление о продлении таких выплат.

Согласно Постановлению Правительства РФ №397 от 02.05.2013, если ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет или инвалид с детства I группы меняет место жительства (пребывания, фактического проживания), ежемесячная выплата по уходу, установленная ранее по прежнему месту жительства, может быть продлена по заявлению лица, которое осуществляет за ним уход.

Ежемесячная выплата по новому месту жительства продляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была произведена выплата по прежнему месту жительства. Лицо, осуществляющее уход, может подать заявление о продлении выплаты через Госуслуги или лично в клиентской службе ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу.

Напоминаем: на ежемесячную выплату по уходу в размере 13000 рублей с учетом районного коэффициента имеют право родители (усыновители, опекуны, попечители) ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы. Также право на выплату в размере 1560 рублей с учетом районного коэффициента имеют трудоспособные граждане старше 14 лет, которые не работают, не являются получателями пенсии и пособия по безработице. Денежные средства выплачиваются гражданину с инвалидностью, нуждающемуся в постоянном уходе, вместе с пенсией. Чтобы оформить выплату, нужно подать два заявления: от гражданина, который будет предоставлять уход, и от человека, за которым будут ухаживать.

Фото: ОСФР