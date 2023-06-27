В столовой Итатской СШ ведутся ремонтные работы в рамках областного проекта «Вкусная перемена»

Объект посетил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. На сегодняшний день в школьной столовой завершены демонтажные работы согласно проекту подрядчика. Уже выполнены штукатурные работы во всех помещениях столовой: цехах, рабочих и подсобных помещениях, моечной и зале. Сейчас строители ведут замену плитки на стенах. В целом ход работ соответствует графику.

Все ремонтные работы в школьной столовой выполняются за счет средств местного бюджета, а оснастят ее специализированным оборудованием – за счет регионального бюджета. В перечень новейшего технологического оборудования входят: электроплиты, электросковорода, пароконвектомат, посудомоечная машина, холодильники, столы для приготовления пищи и многое другое, всего более 20 позиций.

С нового учебного года обучающиеся Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф. будут питаться в обновленной современной столовой.