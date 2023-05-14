В Томске впервые состоялся турнир по боксу на призы тренера Томской области Георгия Семеновича Гуслякова

В соревнованиях приняли участие 211 боксеров из Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Томской областей и Республики Хакасия.

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренеров-преподавателей Натальи Александровны Туринзовой и Владимира Валерьевича Башкирцева. По результатам соревнований Савелий Богомазов занял первое место, Мира Бабаревич – второе место.

Организатором турнира выступал Основатель клуба ROUND тренер по боксу Кирилл Васильев.