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В Томске впервые состоялся турнир по боксу на призы тренера Томской области Георгия Семеновича Гуслякова

В соревнованиях приняли участие 211 боксеров из Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Томской областей и Республики Хакасия.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренеров-преподавателей Натальи Александровны Туринзовой и Владимира Валерьевича Башкирцева. По результатам соревнований Савелий Богомазов занял первое место, Мира Бабаревич – второе место.
Организатором турнира выступал Основатель клуба ROUND тренер по боксу Кирилл Васильев.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/05/2023
Спорт
Тяжин
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