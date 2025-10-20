Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Топкинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал предпринимателя поставить забор и установить дезковрики на ферме

14 октября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение хозяйствующему субъекту из Топкинского муниципального округа  Кемеровской области — Кузбасса, который пренебрег ветеринарными правилами при содержании крупного рогатого скота.

В ходе выездного обследования молочно-товарной фермы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, инспектор обнаружил отсутствие целостного ограждения территории, где содержится скот, что может привести к проникновению диких животных. Кроме того, въезд на ферму не оборудован дезинфекционным барьером с дезрастворами, не замерзающими при низкой температуре.

Указанные действия являются нарушениями обязательных требований законодательства в области ветеринарии, согласно которому владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Предпринимателю выдано предостережение с требованием обеспечить  выполнение ветеринарных правил по содержанию и разведению крупного рогатого скота в части огораживания территории фермы с установлением дезинфекционного барьера.

Общество
kuzbassnews.ru
20/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus