В Топкинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал предпринимателя поставить забор и установить дезковрики на ферме

14 октября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение хозяйствующему субъекту из Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, который пренебрег ветеринарными правилами при содержании крупного рогатого скота.

В ходе выездного обследования молочно-товарной фермы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, инспектор обнаружил отсутствие целостного ограждения территории, где содержится скот, что может привести к проникновению диких животных. Кроме того, въезд на ферму не оборудован дезинфекционным барьером с дезрастворами, не замерзающими при низкой температуре.

Указанные действия являются нарушениями обязательных требований законодательства в области ветеринарии, согласно которому владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Предпринимателю выдано предостережение с требованием обеспечить выполнение ветеринарных правил по содержанию и разведению крупного рогатого скота в части огораживания территории фермы с установлением дезинфекционного барьера.