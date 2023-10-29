В Тяжине чествовали автомобилистов

В зале заседаний администрации муниципального образования состоялся торжественный прием главы округа «С праздником, водитель!», посвященный Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

С профессиональным праздником водителей муниципальных учреждений и организаций, водителей и инженерно-технических работников автотранспортного предприятия поздравили первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Роман Николаевич Погорелко и директор филиала ГПК «Пассажиравтотранс» Владимир Анатольевич Криворюк.

Лучшие работники были отмечены медалями, грамотами и благодарностями главы Тяжинского муниципального округа, автотранспортного предприятия. Отдельную благодарность выразили ветеранам отрасли. Победители конкурса рисунка «Работа родителей глазами детей» были награждены грамотами.

В этот праздничный день прозвучали музыкальные поздравления в исполнении солистов и коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский и центра национальных культур.