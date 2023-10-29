Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине чествовали автомобилистов

В зале заседаний администрации муниципального образования состоялся торжественный прием главы округа «С праздником, водитель!», посвященный Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
С профессиональным праздником водителей муниципальных учреждений и организаций, водителей и инженерно-технических работников автотранспортного предприятия поздравили первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Роман Николаевич Погорелко и директор филиала ГПК «Пассажиравтотранс» Владимир Анатольевич Криворюк.
Лучшие работники были отмечены медалями, грамотами и благодарностями главы Тяжинского муниципального округа, автотранспортного предприятия. Отдельную благодарность выразили ветеранам отрасли. Победители конкурса рисунка «Работа родителей глазами детей» были награждены грамотами.
В этот праздничный день прозвучали музыкальные поздравления в исполнении солистов и коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский и центра национальных культур.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/10/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus