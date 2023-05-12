В Тяжине дан старт молодежному патриотическому форуму

Форум «Право выбора» продлится до 26 мая 2023 года. Молодых людей ждет насыщенная программа – физкультурно-спортивные эстафеты, день безопасности дорожного движения, культурно-массовые мероприятия, патриотические экскурсии, флешмобы и тренинги.

В актовом зале Тяжинского агропромышленного техникума собрались представители местных властей, учреждений образования, прокуратуры, полиции, лидеров и активистов детских общественных объединений. Ребятам рассказали о молодёжном движения в Тяжинском округе. Это волонтерство, спортивное и военно-патриотическое направления, сфера дополнительного образования, Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Форум – уникальная возможность для молодежи проявить свои знания, реализовать себя, выстроить свои планы и идеи, озвучить свои предложения и быть услышанными. Для властей муниципалитета – это хорошая площадка, чтобы понимать, чем живут сегодня молодые люди, и находить формы конструктивного взаимодействия.

Затем для молодежи прошли мастер-классы по профессиям и специальностям, которые можно получить в Тяжинском агропромышленном техникуме. Кроме того участники форума могли попробовать себя и в роли специалистов пресс-центра.