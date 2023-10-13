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В Тяжине для школьников прошла экскурсия «Гордись, Тяжинская земля, что есть такие сыновья!»

В рамках учебно-тематического экскурсионного маршрута по Кузбассу,ребята из Мариинского, Чебулинского и Тисульского округов посетили библиотеку имени Николая Ивановича Масалова.
Школьникам продемонстрировали видеоролик с фрагментами интервью с участником Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Масаловым, а также рассказали о ведущейся в округе работе по увековечиванию памяти легендарного земляка.
Особое впечатление на ребят произвели кадры проходившей в Тяжинском округе военно-исторической реконструкции, посвященной подвигу Николая Ивановича Масалова. Также школьники узнали об Александре Елисееве, который доставил из города Берлина в поселок Тяжинский копию мемориальной доски, установленной на Потсдамском мосту. Именно там при штурме Берлина в апреле 1945 года советский воин-сибиряк Николай Масалов спас из-под огня маленькую немецкую девочку.
Затем школьники посетили музейную комнату Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, где хранятся фотографии, письма, награды и личные вещи ветерана.

Культура
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Тисуль
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kuzbassnews.ru
13/10/2023
Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин

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