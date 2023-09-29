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В Тяжине молодежь реализует творческий проект «Свободный микроФОН»

Очередная встреча состоялась в Доме культуры «Юбилейный». Здесь собрались учащиеся Тяжинской средней школы № 3, волонтеры-молодогвардейцы, а также студенты 1, 2 и 3 курсов Тяжинского агропромышленного техникума. На этот раз ребятам была предложена развлекательная программа «Территория молодости».
Школьники и студенты получили возможность проявить себя в интеллектуальных и вокальных конкурсах. Молодым людям необходимо было узнать фильм или продолжить песню, найти общее в нескольких картинках и угадать, какое количество лайков набрал тот или иной ролик. Самые активные участники программы получили сладкие призы.
Завершилась программа музыкальным номером в исполнении Валерия Лобкова и Анны Лиферовой, которых с удовольствием поддержали все ребята.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/09/2023
Культура
Тяжин
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