В Тяжине молодежь реализует творческий проект «Свободный микроФОН»

Очередная встреча состоялась в Доме культуры «Юбилейный». Здесь собрались учащиеся Тяжинской средней школы № 3, волонтеры-молодогвардейцы, а также студенты 1, 2 и 3 курсов Тяжинского агропромышленного техникума. На этот раз ребятам была предложена развлекательная программа «Территория молодости».

Школьники и студенты получили возможность проявить себя в интеллектуальных и вокальных конкурсах. Молодым людям необходимо было узнать фильм или продолжить песню, найти общее в нескольких картинках и угадать, какое количество лайков набрал тот или иной ролик. Самые активные участники программы получили сладкие призы.

Завершилась программа музыкальным номером в исполнении Валерия Лобкова и Анны Лиферовой, которых с удовольствием поддержали все ребята.