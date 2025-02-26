В Тяжине открылась выставка-конкурс масленичных кукол

В Доме культуры «Юбилейный» представлено более 50 работ. В выставке-конкурсе «Краса Масленица - 2025» приняли участие учреждения образования, культуры, коллективы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра социального обслуживания населения, а также индивидуальные мастера.

Все участники проявили творческий подход. В изготовлении кукол многие авторы использовали нестандартные материалы и техники. При создании своих работ, мастера разрабатывали для масленичных кукол как традиционные, так и оригинальные авторские костюмы.

По итогам выставки-конкурса победители будут награждены дипломами управления культуры Тяжинского муниципального округа. Остальных участников организаторы отметят благодарственными письмами. Лучшие работы будут размещены на цифровой платформе «Кузбасс – Онлайн» для определения победителя путем народного голосования.

Выставка открыта для посещения на протяжении всей масленичной недели, с 25 февраля по 2 марта с 12.00 до 20.00 в ДК «Юбилейный».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности