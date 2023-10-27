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В Тяжине открылось «Альцгеймер-кафе»

В рамках областного проекта «Учимся жить заново» в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения начало действовать «Альцгеймер-кафе».
Участники встречи узнали, об особенностях болезни Альцгеймера, деменции, о методах профилактики и коррекции когнитивных нарушений, познакомились с новым оборудованием, методикой работы с ним. Под руководством специалиста отделения собравшиеся выполнили упражнения по нейробике, а затем в ходе мастер-класса изготовили декоративную брошь «Незабудка».
Здесь родственники могут пообщаться, обсудить проблемы, поддержать друг друга, а пожилые гости – побыть в обществе, потанцевать, вспомнить старые песни, заняться рукоделием. Гости кафе выполняют практические упражнения по развитию внимания, памяти и мышления. Также здесь разучивают танцевальные элементы, организуют мастер-классы, направленные на развитие мелкой моторики.
Такие встречи семей, где есть человек с деменцией, будут проходить в отделении дневного пребывания ежемесячно.

 

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Тяжин
kuzbassnews.ru
27/10/2023
Здоровье
Общество
Тяжин
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